219 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 11:32 - Champion.com.ua
Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Пхенчхані
11-го лютого на ОІ-2018 в Пхенчхані спринтерською гонкою розпочне свої виступи чоловіча команда України з біатлону.
Україну представлятимуть чотири біатлоністи: Дмитро Підручний (11), Артем Прима (35), Сергій Семенов (65) та Володимир Сємаков (78).
Початок гонки - 13:15 за київським часом.
Чемпіон підготував для своїх читачів текстову онлайн-трансляцію спринту, слідкувати за якою можна з 13:00.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій