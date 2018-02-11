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11.02.2018  11:32 - Champion.com.ua

Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Пхенчхані


11-го лютого на ОІ-2018 в Пхенчхані спринтерською гонкою розпочне свої виступи чоловіча команда України з біатлону.

Україну представлятимуть чотири біатлоністи: Дмитро Підручний (11), Артем Прима (35), Сергій Семенов (65) та Володимир Сємаков (78).

Початок гонки - 13:15 за київським часом. 

Чемпіон підготував для своїх читачів текстову онлайн-трансляцію спринту, слідкувати за якою можна з 13:00. 

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