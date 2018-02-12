145 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.02.2018 11:37
Відео онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Пхенчхані
|Дмитро Підручний
12 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбудеться чоловіча гонка переслідування з біатлону.
У ній візьмуть участю троє українців: Дмитро Підручний (21 стартовий номер), Артем Прима (40), Сергій Семенов (46).
Початок гонки - о 14:00.
Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.
Утім, нагадаємо, що гонка може і не відбутися через сильний вітер.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій