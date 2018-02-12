Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
145 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.02.2018  11:37

Відео онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Пхенчхані

Дмитро Підручний

12 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбудеться чоловіча гонка переслідування з біатлону.

У ній візьмуть участю троє українців: Дмитро Підручний (21 стартовий номер), Артем Прима (40), Сергій Семенов (46).

Початок гонки - о 14:00.

Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.

Утім, нагадаємо, що гонка може і не відбутися через сильний вітер.
Читай також
Фаворити провалилися у спринті, Німець Пайффер - чемпіон, найкращий з українців Підручний лише 21-й
Підручний: До заборонених препаратів ніколи й близько не підходив
Підручний перший з українців стартуватиме в спринтерській гонці в Пхенчхані
Підручний потрапив на квіткову церемонію гонки переслідування в Обергофі


Останні публікації
11.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані

 
10.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон

Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО

 
Усі публікації
Новини
12:44
Лижі. Українець посів 20-ту сходинку першої спроби в лижному двоборстві
12:15
Футбол. У чемпіонаті Реброва футболіст кинув пляшку в око відомому арбітру, а потім обійняв його. ВІДЕО
12:00
Біатлон. Відео онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Пхенчхані
11:55
ЧС-2018. Шанси на трансляцію ЧС-2018 в Україні тануть - один із мовників відмовився від показу
11:37
Біатлон. Відео онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Пхенчхані
11:20
Футбол. Екс-гравець київського Арсенала повернувся до клубу в ролі президента
10:59
Футбол. Новачок Динамо: Після зборів почуваюся набагато впевненіше
10:38
Гімнастика. Олімпійський чемпіон Верняєв розповів, як Росія намагалася переманити його до своєї збірної. ВІДЕО
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 






Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!