Відео онлайн-трансляція чоловічої гонки переслідування в Пхенчхані

Дмитро Підручний

12 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбудеться чоловіча гонка переслідування з біатлону.

У ній візьмуть участю троє українців: Дмитро Підручний (21 стартовий номер), Артем Прима (40), Сергій Семенов (46).

Початок гонки - о 14:00.

Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.

Утім, нагадаємо, що гонка може і не відбутися через сильний вітер.