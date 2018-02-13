Стало відомо про унікальне досягнення дворазової Олімпійської чемпіонки Пхенчхана
|Лаура Дальмайєр
Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр в останніх 12 гонках на головних стартах сезону (чемпіонати світу та Олімпійські ігри) не опускається нижче третього місця.
На чемпіонаті світу 2016- го року в п'яти гонках Лаура Дальмайєр виграла золото, срібло і три бронзи. На чемпіонаті світу 2017 го року вона в шести гонках виграла п'ять золотих і одну срібну медаль.
На Олімпіаді в Пхенчхані Лаура Дальмайєр взяла золото в спринті і гонці переслідування, ставши першою жінкою в історії Ігор, яка виграла зв'язку спринт-гонка-переслідування.
Також Лаура Дальмаєр виграє четверту особисту гонку на головних стартах сезону поспіль. У сімнадцяти таких гонках поспіль німкеня не опускається нижче сьомого місця.
Нагадаємо, що українські біатлоністи поки вкрай невдало виступають у Пхенчхані.
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Результати виступів українців у Пхенчхані
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Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
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Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
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