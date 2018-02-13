Стало відомо про унікальне досягнення дворазової Олімпійської чемпіонки Пхенчхана

Лаура Дальмайєр

Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр в останніх 12 гонках на головних стартах сезону (чемпіонати світу та Олімпійські ігри) не опускається нижче третього місця.

На чемпіонаті світу 2016- го року в п'яти гонках Лаура Дальмайєр виграла золото, срібло і три бронзи. На чемпіонаті світу 2017 го року вона в шести гонках виграла п'ять золотих і одну срібну медаль.

На Олімпіаді в Пхенчхані Лаура Дальмайєр взяла золото в спринті і гонці переслідування, ставши першою жінкою в історії Ігор, яка виграла зв'язку спринт-гонка-переслідування.

Також Лаура Дальмаєр виграє четверту особисту гонку на головних стартах сезону поспіль. У сімнадцяти таких гонках поспіль німкеня не опускається нижче сьомого місця.

Нагадаємо, що українські біатлоністи поки вкрай невдало виступають у Пхенчхані.