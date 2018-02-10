Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ



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Збірна України розпочала свої виступи на зимових Іграх XXIII Олімпіади.

Нагадаємо, українська національна команда у Пхенчхані представлена 33 спортсменами в дев'яти видах спорту.

Редакція Чемпіона активно слідкує за результатами наших співвітчизників і оперативно оновлює інформацію щодо їхніх досягнень.

9 лютого

Тетяна Петрова зайняла передостаннє місце у перших кваліфікаційних заїздах в могулі

10 лютого

Тетяна Антипенко і Марина Анцибор фінішували за межами четвертого десятку в скіатлоні

У біатлоні наша жіноча збірна провалила спринт, найкращою була Віта Семеренко, яка фінішувала 14-ю

Андрій Мандзій і Антон Дукач не змогли пробитися в 20-ку найкращих у перших двох заїздах на одиночних санях

11 лютого

Український лижник Олексій Красовський не зміг фінішувати в скіатлоні через відставання більше ніж на коло від лідерів.

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