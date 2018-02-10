Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Збірна України / НОК
Збірна України розпочала свої виступи на зимових Іграх XXIII Олімпіади.
Нагадаємо, українська національна команда у Пхенчхані представлена 33 спортсменами в дев'яти видах спорту.
Редакція Чемпіона активно слідкує за результатами наших співвітчизників і оперативно оновлює інформацію щодо їхніх досягнень.
9 лютого
Тетяна Петрова зайняла передостаннє місце у перших кваліфікаційних заїздах в могулі
10 лютого
Тетяна Антипенко і Марина Анцибор фінішували за межами четвертого десятку в скіатлоні
У біатлоні наша жіноча збірна провалила спринт, найкращою була Віта Семеренко, яка фінішувала 14-ю
Андрій Мандзій і Антон Дукач не змогли пробитися в 20-ку найкращих у перших двох заїздах на одиночних санях
11 лютого
Український лижник Олексій Красовський не зміг фінішувати в скіатлоні через відставання більше ніж на коло від лідерів.
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Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Пхенчхані
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Біатлон
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
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