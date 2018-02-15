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15.02.2018  11:47

Українки знову провалилися: золото в індивідуальній гонці у Пхенчхані несподівано бере шведка

 Юлія Джима та Валя Семеренко/biathlon.com.ua

Українські біатлоністки Валентина та Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина провалилися в індивідуальній гонці ОІ-2018.

Українки показали погану стрільбу, а також не дуже впевнений хід, тому не могли розраховувати у підсумковому протоколі навіть на потрапляння у топ-10.

Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка замкнула топ-20.

Хороші шанси мала Валентина Семеренко, проте на останньому вогневому рубежі вона допустила один промах та випала із боротьби за медалі, а потім значно призупинилася у ході і значно погіршила підсумковий час і фінішувала із 25-м результатом.

Перемогу у гонці здобула шведка Ганна Еберг. Срібло взяла словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна, бронза - у дворазової чемпіонки Пхенчхана Лаури Дальмайєр з Німеччини.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Біатлон

Жінки

Індивідуальна гонка, 15 км

15 лютого

1. Ганна Еберг (Швеція), (0 + 0 + 0 + 0) 41: 07.2
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина), (0 + 1 + 1 + 0) +24.7
3. Лаура Дальмайєр (Німеччина), (1 + 0 + 0 + 0) +41.2
4. Франциска Пройсс (Німеччина), (0 + 0 + 0 + 0) +59.7
5. Пауліна Фіалкова (Словаччина), 1 + 0 + 0 + 0) +1: 02.3
6. Моніка Гойніш (Польща), (0 + 1 + 0 + 0) +1: 54.8
...
20. Юлія Джима (1 + 0 + 1 + 0) +3: 26.7
25. Валентина Семеренко (0 + 0 + 0 + 1) +3: 46.7
63. Віта Семеренко (0 + 3 + 1 + 1) +6: 56.7
70. Анастасія Меркушина (1 + 1 + 3 + 1) +7: 34.8

Раніше повідомлялося, що гонка мала відбутися 14 лютого, проте її перенесли через сильний вітер.


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