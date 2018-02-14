320 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 09:50
Жіноча індивідуальна гонка у Пхенчхані перенесена на 15 лютого
Біатлонна жіноча індивідуальна гонка на Олімпійських іграх у Пхенчхані не відбудеться 14 лютого через сильні пориви вітру.
Про це повідомляє IBU.
"Через сильні пориви вітру жіноча індивідуальна гонка перенесена на завтра. Синоптики прогнозували пориви сильніше 15 метрів в секунду
Гонка мала розпочатися 14 лютого о 13:10. Україну в змаганнях представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко.
Important information on the Women's Individual of #Pyeonchang2018 #biathlon ⏬ https://t.co/w64Avjqn3N— IBU (@biathlonworld) 14 февраля 2018 г.
Нагадаємо, що Бринзак роз'яснив скандальну ситуацію із Джимою та гонкою із мас-стартом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій