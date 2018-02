Жіноча індивідуальна гонка у Пхенчхані перенесена на 15 лютого

Біатлонна жіноча індивідуальна гонка на Олімпійських іграх у Пхенчхані не відбудеться 14 лютого через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє IBU.

"Через сильні пориви вітру жіноча індивідуальна гонка перенесена на завтра. Синоптики прогнозували пориви сильніше 15 метрів в секунду

Гонка мала розпочатися 14 лютого о 13:10. Україну в змаганнях представлять Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Валя Семеренко.

Important information on the Women's Individual of #Pyeonchang2018 #biathlon ⏬ https://t.co/w64Avjqn3N