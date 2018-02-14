Визначився склад збірної України на жіночу та чоловічу індивідуальні гонки на ОІ-2018
|Юлія Джима та Валя Семеренко візьмуть участь в індивідуальній гонці/biathlon.com.ua
У тренерському штабі збірної України назвали склад спортсменів, які візьмуть участь у жіночій та чоловічій індивідуальних гонках Пхенчхана-2018.
Цікаво, що у складі жіночої команди з'явилася Віта Семеренко, хоча напередодні була інформація, що вона пропустить індивідуалку, а замість неї на старт вийде Ірина Варвинець.
Пхенчхан-2018
Індивідуальна гонка
Жінки, 15 км
Віта Семеренко;
Валя Семеренко;
Анастасія Меркушина;
Юлія Джима.
Чоловіки, 20 км
Сергій Семенов;
Артем Прима;
Артем Тищенко;
Володимир Сємаков.
Нагадаємо, жіноча гонка була перенесена з 14 на 15 лютого через погодні умови.
Чоловіча гонка була теж запланова на 15 лютого.
Згідно із повідомленням офіційного сайту ОІ-2018, жіноча гонка розпочнеться о 10:15 за київським часом, тоді як чоловіки вийдуть на старт о 13:20.
Раніше повідомлялося, що для Юлії Джими ця гонка стане дебютною на Іграх-2018.
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