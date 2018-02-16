168 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.02.2018 10:45
В гонці на 15 км в Пхенчхані українці у восьмому десятку, золото виграв швейцарець
16-го лютого на Олімпійських іграх в Пхенчхані відбулася чоловіча індивідуальна гонка на 15 км вільним стилем.
Україну представили Олексій Красовський - 85-е місце, і Андрій Орлик - 87-е місце.
Швейцарський лижник Даріо Колонья став олімпійським чемпіоном. Чемпіон скіатлона Сімен Хегстад Крюгер став другим. Бронза дісталася спортсмену з ОАР Дєнісу Спіцову.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Лижні гонки
Чоловіки
15 км, вільний стиль
16 лютого
1. Даріо Колонья (Швейцарія) – 33.43,9
2. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) – 18,3
3. Дєніс Спіцов (ОАР) – 23,0
...
85. Олексій Красовський (Україна) - 5.21,4
87. Андрій Орлик (Україна) - 5.27,4
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