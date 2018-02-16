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16.02.2018  10:45

В гонці на 15 км в Пхенчхані українці у восьмому десятку, золото виграв швейцарець

 

16-го лютого на Олімпійських іграх в Пхенчхані відбулася чоловіча індивідуальна гонка на 15 км вільним стилем.

Україну представили Олексій Красовський - 85-е місце, і Андрій Орлик - 87-е місце.

Швейцарський лижник Даріо Колонья став олімпійським чемпіоном. Чемпіон скіатлона Сімен Хегстад Крюгер став другим. Бронза дісталася спортсмену з ОАР Дєнісу Спіцову.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Лижні гонки

Чоловіки

15 км, вільний стиль

16 лютого

1. Даріо Колонья (Швейцарія) – 33.43,9
2. Сімен Хегстад Крюгер (Норвегія) – 18,3
3. Дєніс Спіцов (ОАР) – 23,0

...

85. Олексій Красовський (Україна) - 5.21,4
87. Андрій Орлик (Україна) - 5.27,4
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