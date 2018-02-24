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24.02.2018  14:29

Бойкот етапу Кубку світу у Росії: до акції протесту приєдналося ще дві збірні

 

Збірні США та Чехії ухвалили рішення про бойкот етапу Кубку світу у російській Тюмені, який відбудеться з 22 по 25 березня.

Про те, що спортсмени із цих країн не відправляться на останній у сезоні крупний старт, стало відомо 24 лютого.

"Недавнє рішення IBU абсолютно неприйнятно. На підтримку чистого спорту і заради власної безпеки ми не виступимо в Тюмені. Це наше остаточне рішення", - йдеться у заяві збірної США.

"Ми повністю підтримуємо право чистих від допінгу росіян виступати на змаганнях, а Росія зможе приймати етапи Кубка світу в майбутньому, але лише після того, як вони покажуть реальні результати боротьби з допінгом", - заявили американці.

Рішення ж чеської сторони прокоментував очільник Союзу біатлоністів Чехії Іржи Гамза.

"Ми будемо змушені пожертвувати результатом, але в підсумку правда буде на нашому боці. Набагато гірше буде поступитися своїм принципам", - заявив він на сторінках видання Sport.cz.

Як відомо, раніше конгрес IBU прийняв рішення залишити у календарі етап у Тюмені.

Найближчим часом очікується заява з приводу бойкоту від збірної Франції, пише СпортАрена.

Нагадаємо, раніше про бойкот етапу у Тюмені висловилися у збірній Канади.

Також важливу заяву щодо цього зробив лідер збірної Норвегії та світового біатлону Йоганнес Бьо.


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