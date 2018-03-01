Українська біатлоністка завоювала срібло юніорського чемпіонату світу

Анна Кривонос

Анна Кривонос посіла друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів в Естонії.

Випередити українку змогла лише Каміла Жук із Польщі. Замкнула трійку росіянка Ірина Казакевич.

Чемпіонат світу серед юніорів

Отеп, Естонія

Індивідуальна гонка

Юніорки

1. Каміла Жук (Польща) – 41.36,1 (1+1+0+0)

2. Анна Кривонос (Україна) – 3.04,7 (0+1+1+0)

3. Іріна Казакєвіч (Росія) – 3.20,0 (2+1+0+0)

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38. Анна Коваленко (Україна) – 8:47,2 (0+2+0+2)

39. Валерія Дмитренко (Україна) – 8:57,7 (2+2+0+2)

52. Оксана Сігеті (Україна) – 11:18,6 (0+4+2+2)

Нагадаємо, що Кривонос показала 13-й результат в спринті на чемпіонаті Європи серед юніорів.

А до цього в мережу потрапили фото умов проживання української чемпіонки світу з біатлону.