Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
199 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
01.03.2018  13:41

Українська біатлоністка завоювала срібло юніорського чемпіонату світу

Анна Кривонос

Анна Кривонос посіла друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів в Естонії.

Випередити українку змогла лише Каміла Жук із Польщі. Замкнула трійку росіянка Ірина Казакевич.

Чемпіонат світу серед юніорів

Отеп, Естонія

Індивідуальна гонка

Юніорки

1. Каміла Жук (Польща) – 41.36,1 (1+1+0+0)
2. Анна Кривонос (Україна) – 3.04,7 (0+1+1+0)
3. Іріна Казакєвіч (Росія) – 3.20,0 (2+1+0+0)
...
38. Анна Коваленко (Україна) – 8:47,2 (0+2+0+2)
39. Валерія Дмитренко (Україна) – 8:57,7 (2+2+0+2)
52. Оксана Сігеті (Україна) – 11:18,6 (0+4+2+2)

Нагадаємо, що Кривонос показала 13-й результат в спринті на чемпіонаті Європи серед юніорів.

А до цього в мережу потрапили фото умов проживання української чемпіонки світу з біатлону.




Читай також
Кривонос показала 13-й результат в спринті на чемпіонаті Європи серед юніорів
ЧЄ-2017 (юніори). Кривонос потрапила у десятку кращих у персьюті
Юніорський ЧЄ-2017. У жіночому спринті Кривонос фінішувала лише 26-ю
Чемпіонат Європи. В індивідуальній гонці Дудченко 16-й, Кривонос - 25-а
Останні публікації
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
16:11
Футбол. Збірна України може провести спаринг зі збірною Італії
15:53
Бокс. Стало остаточно відомо, коли Ломаченко проведе наступний бій і хто буде суперником
15:35
Футбол. Генінсон: Матч Зірка - Олександрія, найімовірніше, буде перенесений на 6 березня
15:17
Футбол. Карпати підпишуть болівійського нападника Варгаса, - ЗМІ
14:55
Олімпіада. Росія винаймала вболівальників для своїх спортсменів у Пхенчхані за 100 тисяч рублів, - ЗМІ
14:36
Футбол. Вернидуб підтримав Динамо: Щиро бажаю витримати цю напругу
14:19
Футбол. Верес розірвав контракт із основним нападником
13:55
Футбол. У ФФУ розповіли про неприємний сценарій для Олімпіка на наступний сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!