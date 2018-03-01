199 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]01.03.2018 13:41
Українська біатлоністка завоювала срібло юніорського чемпіонату світу
|Анна Кривонос
Анна Кривонос посіла друге місце на чемпіонаті світу серед юніорів в Естонії.
Випередити українку змогла лише Каміла Жук із Польщі. Замкнула трійку росіянка Ірина Казакевич.
Чемпіонат світу серед юніорів
Отеп, Естонія
Індивідуальна гонка
Юніорки
1. Каміла Жук (Польща) – 41.36,1 (1+1+0+0)
2. Анна Кривонос (Україна) – 3.04,7 (0+1+1+0)
3. Іріна Казакєвіч (Росія) – 3.20,0 (2+1+0+0)
...
38. Анна Коваленко (Україна) – 8:47,2 (0+2+0+2)
39. Валерія Дмитренко (Україна) – 8:57,7 (2+2+0+2)
52. Оксана Сігеті (Україна) – 11:18,6 (0+4+2+2)
Нагадаємо, що Кривонос показала 13-й результат в спринті на чемпіонаті Європи серед юніорів.
А до цього в мережу потрапили фото умов проживання української чемпіонки світу з біатлону.
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