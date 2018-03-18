Джима та Меркушина виступлять у гонці переслідування в Голменколлені

Юлія Джима

18 березня на етапі Кубка світу в Голменколлені пройде жіноча гонка переслідування.

Україну представлять Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Джима стартує 3-ю, через 29 секунд після переможниці спринту Анастасії Кузьміної.

Меркушина вийде на старт 59-ю через 2 хвилини 29 секунд після Кузьміної.

Початок гонки о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що українки невдало виступили в естафеті, посівши лише 8-ме місце.