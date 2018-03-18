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593 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 11:21
Джима та Меркушина виступлять у гонці переслідування в Голменколлені
|Юлія Джима
18 березня на етапі Кубка світу в Голменколлені пройде жіноча гонка переслідування.
Україну представлять Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
Джима стартує 3-ю, через 29 секунд після переможниці спринту Анастасії Кузьміної.
Меркушина вийде на старт 59-ю через 2 хвилини 29 секунд після Кузьміної.
Початок гонки о 13:00 за київським часом.
Нагадаємо, що українки невдало виступили в естафеті, посівши лише 8-ме місце.
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