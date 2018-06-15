Російський тренер збірної України хоче спілкуватися з окремим пулом журналістів
|Андрєй Прокунін
Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Андрєй Прокунін не хочу спілкуватися з журналістами, які викривляють інформацію.
Про це повідомляє Спорт-Експрес в Україні.
"Ми обговорювали цю тему з Володимиром Бринзаком. І обов'язково будемо говорити зі спортсменками щодо того, як правильно поводитися із ЗМІ", - сказав наставник.
"Тому що серед представників цієї професії є такі, які можуть витлумачити слова так, як їм вигідно, тому що їм потрібно щось "смажене", здатне принести дивіденди", - підкреслив фахівець.
"Тому повинен бути якийсь певний пул журналістів, яких ми знаємо і з якими дівчата можуть спокійно спілкуватися, не переживаючи, що сказане ними можуть потім перекрутити", - заявив Прокунін.
Нагадаємо, що Прокунін пропустив перший тренувальний табір збірної України.
Раніше росіянин зізнався, хто запронував йому посаду головного тренера збірної України.
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