Російський тренер збірної України хоче спілкуватися з окремим пулом журналістів

Андрєй Прокунін

Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Андрєй Прокунін не хочу спілкуватися з журналістами, які викривляють інформацію.

Про це повідомляє Спорт-Експрес в Україні.

"Ми обговорювали цю тему з Володимиром Бринзаком. І обов'язково будемо говорити зі спортсменками щодо того, як правильно поводитися із ЗМІ", - сказав наставник.

"Тому що серед представників цієї професії є такі, які можуть витлумачити слова так, як їм вигідно, тому що їм потрібно щось "смажене", здатне принести дивіденди", - підкреслив фахівець.

"Тому повинен бути якийсь певний пул журналістів, яких ми знаємо і з якими дівчата можуть спокійно спілкуватися, не переживаючи, що сказане ними можуть потім перекрутити", - заявив Прокунін.

Нагадаємо, що Прокунін пропустив перший тренувальний табір збірної України.

Раніше росіянин зізнався, хто запронував йому посаду головного тренера збірної України.