Гол-красень зі штрафного Погба в ворота збірної Росії. ВІДЕО

Поль Погба

У товариській грі між збірними Росії та Франції лідер французів Поль Погба забив гол вишуканим ударом зі штрафного на 49-й хвилині гри.

Нагадаємо, що перший гол за французів з передачі Погба забив Кіліан Мбаппе.

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