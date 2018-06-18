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18.06.2018  15:51

Легендарний Кантона висміяв нову зачіску Неймара. ФОТО

Ерік Кантона

Легендарний екс-нападник МЮ та збірної Франції Ерік Кантона жортско потролив нову зачіску Неймара.

Відповідну світлину "божевільний" француз опублікував у своєму Instagram.

"Cтиль Неймара - спегетті аль денте", - написав Кантона.

Нагадаємо, що збірна Бразилії з Неймаром у складі не змогла обіграти Швейцарію на старті ЧС-2018.

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