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142 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.06.2018 15:51
Легендарний Кантона висміяв нову зачіску Неймара. ФОТО
|Ерік Кантона
Легендарний екс-нападник МЮ та збірної Франції Ерік Кантона жортско потролив нову зачіску Неймара.
Відповідну світлину "божевільний" француз опублікував у своєму Instagram.
"Cтиль Неймара - спегетті аль денте", - написав Кантона.
Нагадаємо, що збірна Бразилії з Неймаром у складі не змогла обіграти Швейцарію на старті ЧС-2018.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій