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26.12.2017  21:20

Ломаченко назвав умову переходу в іншу вагову категорію

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко перейде у легку вагову категорію (до 61,2 кг), якщо у напівлегкому дивізіоні йому не зможуть організувати цікавий бій.

Про це заявив сам боксер під час відкриття магазину Under Armour у Києві. 

"Якщо не зможуть організувати бій у напівлегкій категорії, буду переходити у легку. Я готовий битися із будь-яким сильним суперником", - заявив Ломаченко.

При цьому, відповідаючи на питання, коли пройде наступний бій, український чемпіон зазначив, що усе буде вирішуватися вже після новорічних свят.

Також Ломаченко прокоментував хід голосування на його сторінці у Twitter, згідно з яким вболівальники найбільше хочуть побачити бій із Майкі Гарсією.

"Я теж хочу цього (поєдинку із Гарсією - ред.). Але ті, хто розбирається у боксі, розуміють, що в один дотик такі бої не організовуються", - відповів Ломаченко. 

Нагадаємо, раніше чемпіон світу, легендарний Флойд Мейвезер заявив, що Ломаченку слід битися із Майкі Гарсією.

У той же час Гарсія порівняв себе із Мейвезером, заявивши, що він готовий повторити шлях зіркового Флойда.
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