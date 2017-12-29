Кривдник Ломаченка покепкував із нового прізвиська українця

Орландо Салідо несподівано переміг Ломаченка у березні 2014-го/BoxingScene

Мексиканський боксер Орландо Салідо вважає Василя Ломаченка нудним боксером.

Про це він заявив, коментуючи недавній поєдинок українця із кубинцем Гільєрмо Рігондо.

"Я завжди намагаюсь демонструвати цікавий бокс. З яким би результатом не завершувалися мої бої, вболівальники завжди отримують задоволення. А що показали Ломаченко та Рігондо, я не знаю", - заявив Салідо, який переміг Ломаченка у 2014 році.

"Ломаченко - No Mas Нудний (Салідо натякнув на прізвисько No Mas Chenko, яке вигадав собі Ломаченко після перемоги над Рігондо - ред.). Він міг би стати найкращим у світі, проте поки він ні на крок не наблизився до цього звання", - цитує мексиканця BoxingScene.

Цікаво, що недавно Ломаченко заявив, що бій із Салідо йому нецікавий і він вже давно забув про прикру поразку на зорі своєї профікар'єри.

Нагадаємо, Салідо після поразки від Мігеля Романа заявив, що йде з боксу, проте згодом він змінив своє рішення, запланувавши наступний бій на 2018 рік.