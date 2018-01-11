Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
237 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
11.01.2018  21:14

Ломаченко став на крок ближчим до Залу боксерської слави

Василь Ломаченко v Гільєрмо Рігондо

Шорти чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка з його поєдинку проти кубинця Гільєрмо Рігондо потрапили в Зал боксерської слави.

Про це повідомив менеджер Василя Егіс Клімас в своєму Instagram.

Бій Ломаченко - Рігондо увійшов до історії, як поєдинок двох дворазових олімпіоніків.

Нагадаємо, що в чемпіонському двобої наприкінці 2017 року українець декласував кубинця.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі.
Читай також
Ломаченко пообіцяв додати поясів у свою колекцію
Екс-чемпіон світу: Не думаю, що Гарсія на одному рівні з Ломаченком
Мейвезер вважає, що Ломаченко не отримує всіх зароблених грошей за свої бої
Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі
Ломаченко назвав суперника, з яким хоче зустрітися на рингу
Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
00:24
Футбол. Барселона познущалася над Сельтою в 1/8 фіналу Кубку Іспанії
00:03
Футбол. Партнер Ярмоленка в пошуках нової команди
11.01.2018
23:43
Баскетбол. Лідер збірної України отримав почесну нагороду в Іспанії. ВІДЕО
23:24
Футбол. Легендарний парагваєць повернувся до рідного клубу
23:01
Футбол. Колишню зірку Шахтаря дискваліфікували на три місяці
22:43
Футбол. Олімпік підписав форварда
22:27
Футбол. Севілья та Еспаньол крокують далі в Кубку Іспанії
21:54
Футбол. Вболівальники Ніцци побоюються агресії з боку російських фанів у Москві
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Touareg или Prado? Сделай свой выбор!
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!