Ломаченко став на крок ближчим до Залу боксерської слави

Василь Ломаченко v Гільєрмо Рігондо

Шорти чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка з його поєдинку проти кубинця Гільєрмо Рігондо потрапили в Зал боксерської слави.

Про це повідомив менеджер Василя Егіс Клімас в своєму Instagram.

Бій Ломаченко - Рігондо увійшов до історії, як поєдинок двох дворазових олімпіоніків.

Нагадаємо, що в чемпіонському двобої наприкінці 2017 року українець декласував кубинця.

Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі.