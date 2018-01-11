237 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.01.2018 21:14
Ломаченко став на крок ближчим до Залу боксерської слави
|Василь Ломаченко v Гільєрмо Рігондо
Шорти чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка з його поєдинку проти кубинця Гільєрмо Рігондо потрапили в Зал боксерської слави.
Про це повідомив менеджер Василя Егіс Клімас в своєму Instagram.
Бій Ломаченко - Рігондо увійшов до історії, як поєдинок двох дворазових олімпіоніків.
Нагадаємо, що в чемпіонському двобої наприкінці 2017 року українець декласував кубинця.
Раніше повідомлялося, що Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі.
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