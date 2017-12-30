Ломаченко отримав найпрестижнішу нагороду у боксі





Українець Василь Ломаченко отримав нагороду найкращого боксеру року за версією авторитетного журналу The Ring.

У виданні зазначається, що Ломаченко - перший в історії боєць із такою маленькою кількістю двобоїв, якого визнано найкращим.

"Ломаченко провів у 2017 році три поєдинки - на відміну від інших топ-боксерів. Він не просто перемагав. а домінував над своїми суперниками", - зазначається у статті видання.

Також The Ring наголошує на особливому статусі історичного матчу Ломаченко - Гільєрмо Рігондо, в якому вперше в історії зійшлися дворазові олімпійські чемпіони.

Бій отримав чудові показники на центральному телеканалі США, переваживши аудиторію популярних в Америці боїв серії UFC - саме тому Ломаченко отримав свою нагороду.

Нагадаємо, що The Ring вже відзначав Ломаченка: за результатами 2013-го його було визнано проспектом року. Тоді він отримав визнання лише після одного бою на професіональному рингу.

Раніше повідомлялося, що Василь Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO.

Також відомо, що Ломаченко - другий в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN.