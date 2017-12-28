Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO

Василь Ломаченко

Чемпіон світу Василь Ломаченко став найкращим боксером 2017 року за версією HBO.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За рік хай-тек провів три поєдинки, в яких незмінно перемагав достроково.

Його суперниками були Джейсон Соса, Мігель Марріага і Гільєрмо Рігондо.

Нагадаємо, що Ломаченко - другий в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN.