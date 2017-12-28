89 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]28.12.2017 22:25
Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO
|Василь Ломаченко
Чемпіон світу Василь Ломаченко став найкращим боксером 2017 року за версією HBO.
Про це повідомляє Boxing Scene.
За рік хай-тек провів три поєдинки, в яких незмінно перемагав достроково.
Його суперниками були Джейсон Соса, Мігель Марріага і Гільєрмо Рігондо.
Нагадаємо, що Ломаченко - другий в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN.
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