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28.12.2017  22:25

Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO

Василь Ломаченко

Чемпіон світу Василь Ломаченко став найкращим боксером 2017 року за версією HBO.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За рік хай-тек провів три поєдинки, в яких незмінно перемагав достроково.

Його суперниками були Джейсон Соса, Мігель Марріага і Гільєрмо Рігондо.

Нагадаємо, що Ломаченко - другий в рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN.
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