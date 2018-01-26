368 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.01.2018 18:20
Усик переважив Брієдіса на одну шоколадку
|Усик і Брієдіс на прес-конференції
26 січня в Ризі відбулося зважування Олександра Усика і Майріса Брієдіса перед півфіналом World Boxing Super Series.
Український боксер виявився важчим за суперника на 100 грамів. Вага Усика становить 90,4 кг, а Брієдіса - 90,3 кг.
Бій Усик - Бріедіс відбудеться ввечері 27 січня у Ризі.
Нагадаємо, що Усик пообіцяв розважити публіку в поєдинку з Брієдісом.
Як повідомлялося, Усик і Брієдіс провели дуель поглядів.
Читай також
Останні публікації
17.01.2018 - Андрій Твердохліб
Теніс
Теніс
Марта Костюк - український самородок. Все, що потрібно знати про юну українську тенісистку
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua