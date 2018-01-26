Усик переважив Брієдіса на одну шоколадку

Усик і Брієдіс на прес-конференції

26 січня в Ризі відбулося зважування Олександра Усика і Майріса Брієдіса перед півфіналом World Boxing Super Series.

Український боксер виявився важчим за суперника на 100 грамів. Вага Усика становить 90,4 кг, а Брієдіса - 90,3 кг.

Бій Усик - Бріедіс відбудеться ввечері 27 січня у Ризі.

Нагадаємо, що Усик пообіцяв розважити публіку в поєдинку з Брієдісом.

Як повідомлялося, Усик і Брієдіс провели дуель поглядів.