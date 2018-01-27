Ломаченко проведе наступний бій у новій ваговій категорії
Українець Василь Ломаченко вже точно перейде із напівлегкої до легкої вагової категорії.
Наступний бій Ломаченко проведе саме у легкому дивізіоні (до 61,2 кг), заявив його промоутер Боб Арум. Матч відбудеться наприкінці квітня.
Причиною переходу у цю вагову категорію стало те, що українцю та його представникам не вдалося домовитися про бої із сильними суперниками у другій напівлегкій вазі (до 59 кг), зокрема із чемпіонами світу за версією WBA Альберто Мачадо, WBC - Мігелем Берчельтом або Джервонтою Девісом (IBF).
Таким чином, категорія до 61,2 кг стане для Ломаченка вже третьою у його кар'єрі: до ваги 59 кг, в якій українець провів 5 боїв, він виступав у дивізіоні до 57,2 кг. Там на його рахунку 6 поєдинків.
Раніше Арум заявив, що бій наступний Ломаченка відбудеться 28 квітня і це не буде протистояння із легендарним Менні Пак'яо.
Також Ломаченко відверто розповів про можлививй перехід у легку вагову категорію.
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