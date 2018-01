Усик переміг Брієдіса у важкому поєдинку рішенням суддів. ВІДЕО

27 січня у Ризі українець Олександр Усик у поєдинку проти латвійця Майріса Брієдіса здобув важку перемогу за очками.

Боксери пройшли усі 12 раундів, провівши рівний бій, проте українець майже увесь час був трохи кращим.

Врешті-решт судді дали перемогу Усику - 114-114, 115-113, 115-113.

Усик об'єднав два чемпіонських пояси - WBO та WBC, а також вийшов у фінал WBSS.

У вирішальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії він зустрінеться із переможцем пари Мурат Гассієв Юніоер Дортікос.

Де і коли відбудеться фінал WBSS, поки що невідомо.

Після бою Усик подякував місцевій публіці, незважаючи на те, що під час його інтерв'ю, вболівальники активно свистіли.

Who would tonights winner rather face in the finals? 🤔#UsykBriedis 🏆 #AliTrophy pic.twitter.com/zhkAU18zBH