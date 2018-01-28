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28.01.2018  01:18

Усик переміг Брієдіса у важкому поєдинку рішенням суддів. ВІДЕО


27 січня у Ризі українець Олександр Усик у поєдинку проти латвійця Майріса Брієдіса здобув важку перемогу за очками.

Боксери пройшли усі 12 раундів, провівши рівний бій, проте українець майже увесь час був трохи кращим. 

Врешті-решт судді дали перемогу Усику -  114-114, 115-113, 115-113.

Усик об'єднав два чемпіонських пояси - WBO та WBC, а також вийшов у фінал WBSS. 

У вирішальному поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії він зустрінеться із переможцем пари Мурат Гассієв Юніоер Дортікос.

Де і коли відбудеться фінал WBSS, поки що невідомо.

Після бою Усик подякував місцевій публіці, незважаючи на те, що під час його інтерв'ю, вболівальники активно свистіли.

Більше про матч читайте у матеріалі Чемпіона Усик - Брієдіс: хроніка півфінального бою WBSS, онлайн
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