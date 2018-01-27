Усик - Брієдіс: онлайн-трансляція півфінального бою WBSS

Олександр Усик та Майріс Брієдіс

27 січня у Ризі відбудеться бій півфіналу WBSS між українцем Олександром Усиком та місцевим боксером Майрісом Брієдісом.

Чемпіон проведе онлайн-трансляцію поєдинку. Матч розпочнеться приблизно о 23:50.

Крім виходу у фінал престижного турніру важковаговиків переможець отримає можливість додати до свого доробку ще один чемпіонський пояс: наразі Усик володіє титулом WBO, тоді як Брієдіс - WBC.

Цікава інформація від системи CompuBox: Усик в останніх чотирьох боях проводить у середньому 68 ударів за раунд, тоді як Брієдіс - 54. При цьому середній показник для важкої вагової категорії - 51,6 удара. Тоді як влучає Усик 19,5 удара за раунд, а латвієць - 16,6. У цьому показнику Брієдіс ефективніший за свого майбутнього опонента, адже влучає він 31 відсоток викинутих ударів, тоді як Сашко - 28,7 %.

Нагадаємо, що другу путівку у фінал розіграють за тиждень Мурат Гассієв (чемпіон за версією IBF) та кубинцем Юніоером Дортікосом (WBA).

Усик готувався до бою у Буковелі, а потім приїхав у Київ, де він зараз мешкає разом із сім'єю. Згодом українець відправився у Ригу, де вперше зустрівся із Брієдісом тет-а-тет. Ну а за тиждень до бою він дав велику прес-конференцію у столиці України.

Зокрема на на ній промоутер Усика Олександр Красюк зізнався, що бій із Брієдісом міг відбутися ще у 2015 році, проте, тоді сторони вирішили провести двобій, коли обидва боксери будуть мати титули.

Додамо, що напередодні відбулося зважування боксерів: Усик заважив 90,4 кг, а його опонент виявився на 100 грамів легше.