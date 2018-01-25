Усик - Бріедіс: прогноз букмекерів на півфінал WBSS

Олександр Усик та Майріс Бріедіс

У півфінальному матчі WBSS між Олександром Усиком та латвійцем Майрісом Бріедісом букмекери прогнозують впевнену перемогу українця.

Про це говорять букмекерські котирування авторитетної контори William Hill.

На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,14, тоді як звитяга латвійця котирується із показником 5,50.

Притому, що дострокова перемога Усика оцінується коефіцієнтом 2,50.

Бій Усик - Бріедіс відбудеться ввечері 27 січня у Ризі.

Нагадаємо, у разі перемоги Усик зможе забрати пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Бріедіс.

Раніше повідомлялося, що під час прес-конференції Усик наїхав на журналістку через запитання про Крим.

Також стало відомо, що Усик встиг скучити за боксом за час підготовки до бою у Ризі.