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25.01.2018  18:16

Усик - Бріедіс: прогноз букмекерів на півфінал WBSS

 Олександр Усик та Майріс Бріедіс

У півфінальному матчі WBSS між Олександром Усиком та латвійцем Майрісом Бріедісом букмекери прогнозують впевнену перемогу українця.

Про це говорять букмекерські котирування авторитетної контори William Hill.

На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,14, тоді як звитяга латвійця котирується із показником 5,50.

Притому, що дострокова перемога Усика оцінується коефіцієнтом 2,50. 

Бій Усик - Бріедіс відбудеться ввечері 27 січня у Ризі.

Нагадаємо, у разі перемоги Усик зможе забрати пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Бріедіс. 

Раніше повідомлялося, що під час прес-конференції Усик наїхав на журналістку через запитання про Крим.

Також стало відомо, що Усик встиг скучити за боксом за час підготовки до бою у Ризі.
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