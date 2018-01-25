485 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.01.2018 18:16
Усик - Бріедіс: прогноз букмекерів на півфінал WBSS
|Олександр Усик та Майріс Бріедіс
У півфінальному матчі WBSS між Олександром Усиком та латвійцем Майрісом Бріедісом букмекери прогнозують впевнену перемогу українця.
Про це говорять букмекерські котирування авторитетної контори William Hill.
На перемогу Усика можна поставити з коефіцієнтом 1,14, тоді як звитяга латвійця котирується із показником 5,50.
Притому, що дострокова перемога Усика оцінується коефіцієнтом 2,50.
Бій Усик - Бріедіс відбудеться ввечері 27 січня у Ризі.
Нагадаємо, у разі перемоги Усик зможе забрати пояс чемпіона світу за версією WBC, яким володіє Бріедіс.
Раніше повідомлялося, що під час прес-конференції Усик наїхав на журналістку через запитання про Крим.
Також стало відомо, що Усик встиг скучити за боксом за час підготовки до бою у Ризі.
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