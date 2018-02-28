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28.02.2018  20:59

Визначився претендент на чемпіонський титул українця Далакяна

 Артем Далакян/Union Boxing Promotion

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) Артем Далакян отримав потенційного суперника.

Обов'язковим претендентом на титул українця 27-річний Сірічаї Таієн із Таїланду. У рейтингу WBA він займає третій рядок. 

Далакян має провести захист титулу протягом 120 днів. Також організація дала сторонам 30 днів на те, щоб домовитися про поєдинок. 

Таієн, на рахунку якого 52 поєдинки (49 перемог, із них 34 нокаутом), у 2014 році вже претендував на титул WBA, проте програв у матчі аргентинцю Хуану Карлосу Ревеко.

Нагадаємо, Далакян переміг американця Брайана Вілорію рішенням суддів - бій відбувся в американському Інглвуді. 

Раніше повідомлялося, що українець Віктор Постол через травму втратив можливість зустрітися за вакантний титул WBC у напівсередній вазі.




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