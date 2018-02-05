Усик може провести фінал WBSS у Росії: з'явилися цікаві деталі бою із Гассієвим
Фінальний бій WBSS між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим може відбутися у Росії.
Представники Федерації боксу Росії вже звернулися до організаторів турніру з пропозицію провести цікавий поєдинок в російському місті. У цьому випадку матч буде проведено не 11 травня, як планувалося раніше, а 22 липня - у цей день в РФ проводиться День боксу.
"Ми вже почали діяти і позначили наш намір перебити ціну, яку заплатила Саудівська Аравія за право прийняти фінал", - заявив генсекретар російської федерації Умар Кремльов.
"Будемо чинити максимальний тиск на організаторів, щоб фінал турніру пройшов у Росії", - цитує чиновника BoxingScene.
Нагадаємо, у півфіналі Всесвітньої серії росіянин Мурат Гассієв нокаутував кубинця Юніера Дортікоса.
Після бою Усик сфотогафувався із росіянином та згодом звернувся до нього у соцмережі.
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