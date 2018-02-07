Усик розповів, чому спортсмени значать для України більше, ніж політики

Олександр Усик

Українські спортсмени прославляють Україну більше, ніж політики.

Про це сказав чемпіон світу з боксу Олександр Усик.

"Коли ми приїжджали в інші країни і нас запитували звідки ви, ми говорили Україна, а вони так трохи замислювалися, а потім такі: "А, Кличко, Шевченко...", - розповів український боксер.

"Тобто нашу країну завдяки спортсменам знають. Не завдяки політиці або політикам. Хоча, після недавніх подій, через політиків зараз теж знають", - цитує Усика klitschko-brothers.

Нагадаємо, що бій Усик - Гассієв міг відбутися в Києві.