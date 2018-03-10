Промоутер Ломаченка домовився про бій для українця

Василь Ломаченко і Хорхе Лінарес

Василь Ломаченко проведе бій з чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA Хорхе Лінаресом.

Про це повідомляє Ringpolska.pl.

За інформацією видання, промоутери домовилися щодо проведення цього поєдинку.

Бій відбудеться 12-го травня в Нью-Йорку.

Раніше була інформація, що Ломаченко вирушив до США готуватися до наступного бою.

Також повідомлялося, що Ломаченко може отримати несподівану пропозицію з Великої Британії.