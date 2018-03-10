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385 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 21:14
Промоутер Ломаченка домовився про бій для українця
|Василь Ломаченко і Хорхе Лінарес
Василь Ломаченко проведе бій з чемпіоном світу в легкій вазі за версією WBA Хорхе Лінаресом.
Про це повідомляє Ringpolska.pl.
За інформацією видання, промоутери домовилися щодо проведення цього поєдинку.
Бій відбудеться 12-го травня в Нью-Йорку.
Раніше була інформація, що Ломаченко вирушив до США готуватися до наступного бою.
Також повідомлялося, що Ломаченко може отримати несподівану пропозицію з Великої Британії.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій