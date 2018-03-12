Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
906 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
12.03.2018  13:59

Лінарес: Ломаченко - сильний боєць. Але щойно почнеться наш бій, все зміниться

 

Василь Ломаченко буде змушений заново формулювати свій світогляд після зустрічі із венесуельцем Хорхе Лінаресом.

Таку заяву зробив Лінарес, коментуючи майбутній бій із українцем, як скоріше за все відбудеться 12 травня у Нью-Йорку. 

"Василь Ломаченко - сильний, швидкий та популярний боксер. Але щойно Ломаченко надіне рукавички та вийде у ринг проти мене, все зміниться. Речі вже ніколи не будуть для нього такими, як були раніше", - вважає Лінарес.

"Він не зможе продемонструвати свій бокс. Я буду робити все, що можу, щоб перемогти його. Наші стилі схожі і мені іноді навіть здається, що Ломаченко зараз - це я у минулому", - цитує венесуельця BoxingScene.

Нагадаємо, промоутер Лінареса Оскар де ла Хойя назвав остаточну умову для проведення бою із Ломаченком.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:18
Футбол. Головний тренер Роми: Ми маємо добре зіграти в обороні проти Шахтаря не один тайм, а два
16:56
Футбол. Лідер Шахтаря пояснив, у чому особливість цьогорічної Ліги чемпіонів
16:39
Футбол. "Усе залежить від Коломойського", - У ПФЛ можуть об'єднатися два клуби в один
16:20
Футбол. Леоненко: Карпати залишатимуться любительским клубом, доки там працюватиме Друді
15:56
Футбол. В УЄФА відреагували на скандал із озброєним президентом ПАОКа
15:42
Футбол. Українські арбітри працюватимуть на матчах еліт-раунду кваліфікації Євро-2018
15:25
Теніс. Світоліна у захваті від гри молодих українок
14:59
Футбол. Першість Греції зупинено через зухвалу поведінку російського мільйонера, президента ПАОКа оголошено у розшук
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!