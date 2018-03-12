Лінарес: Ломаченко - сильний боєць. Але щойно почнеться наш бій, все зміниться

Василь Ломаченко буде змушений заново формулювати свій світогляд після зустрічі із венесуельцем Хорхе Лінаресом.

Таку заяву зробив Лінарес, коментуючи майбутній бій із українцем, як скоріше за все відбудеться 12 травня у Нью-Йорку.

"Василь Ломаченко - сильний, швидкий та популярний боксер. Але щойно Ломаченко надіне рукавички та вийде у ринг проти мене, все зміниться. Речі вже ніколи не будуть для нього такими, як були раніше", - вважає Лінарес.

"Він не зможе продемонструвати свій бокс. Я буду робити все, що можу, щоб перемогти його. Наші стилі схожі і мені іноді навіть здається, що Ломаченко зараз - це я у минулому", - цитує венесуельця BoxingScene.

Нагадаємо, промоутер Лінареса Оскар де ла Хойя назвав остаточну умову для проведення бою із Ломаченком.