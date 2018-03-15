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0 Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 20:22
У перспективного українця змінився суперник
|Владислав Сіренко
Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане угорський боксер Ласло Тот.
Раніше планувалося, що Сіренко битиметься з хорватом Івіцою Перкович.
Бій Владислава Сіренка з Ласло Тотом відбудеться 16 березня в столиці Австрії Відні, пише boxingnews.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Сіренко здобув чергову перемогу нокаутом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій