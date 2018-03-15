У перспективного українця змінився суперник

Владислав Сіренко

Наступним суперником перспективного українського супертяжа Владислава Сіренка стане угорський боксер Ласло Тот.

Раніше планувалося, що Сіренко битиметься з хорватом Івіцою Перкович.

Бій Владислава Сіренка з Ласло Тотом відбудеться 16 березня в столиці Австрії Відні, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Сіренко здобув чергову перемогу нокаутом.