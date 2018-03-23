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964 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.03.2018 08:56
Лінарес: Ломаченко впаде перед королем
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе "Король" Лінарес не сумнівається в своїй перемозі над Василем Ломаченком.
Нагадаємо, цей бій відбудеться 12-го травня в Нью-Йорку.
"Я продемонструю, що є не тільки найкращим легковаговиком у світі, але і одним з кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії", - сказав він.
"У мене є швидкість, майстерність і сила, щоб виграти цю битву. 12-го травня Василь Ломаченко впаде перед Королем Хорхе!", - цитує Лінареса boxingnews.com.ua.
Як відомо, раніше Ломаченко дав прогноз на бій із Лінаресом.
Раніше Лінарес розповів, у чому він бачить перевагу над Ломаченком.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій