Лінарес: Ломаченко впаде перед королем

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Хорхе "Король" Лінарес не сумнівається в своїй перемозі над Василем Ломаченком.

Нагадаємо, цей бій відбудеться 12-го травня в Нью-Йорку.

"Я продемонструю, що є не тільки найкращим легковаговиком у світі, але і одним з кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії", - сказав він.

"У мене є швидкість, майстерність і сила, щоб виграти цю битву. 12-го травня Василь Ломаченко впаде перед Королем Хорхе!", - цитує Лінареса boxingnews.com.ua.

Як відомо, раніше Ломаченко дав прогноз на бій із Лінаресом.

Раніше Лінарес розповів, у чому він бачить перевагу над Ломаченком.