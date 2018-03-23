Ломаченко - Лінарес: стало відомо про додаткову мотивацію для українця

Українець Василь Ломаченко у разі перемоги над венесуельцем Хорхе Лінаресом може отримати ще декілька чемпіонських поясів.

Окрім титулу WBA у легкій вазі, яким володіє Лінарес, на кон можуть потрапити ще пояс WBC та титул від журналу The Ring.

Такі варіанти стали можливими через те, що володар титулу WBC Майкі Гарсія перейшов у напівсередню вагу, а Лінарес завдяки тому, що володіє титулом WBC Diamond, може стати повноцінним чемпіоном за версією цієї організації, пише СпортАрена.

Раніше Ломаченко дав прогноз на бій із Лінаресом.