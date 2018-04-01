Кличко отримає ступінь доктора філософії у швейцарському університеті
|Володимир Кличко
Володимир Кличко найближчим часом отримає науковий ступінь доктор філософії в Університеті Санкт-Галлена.
Про це повідомляє klitschko-brothers.com.
Це найвищий у деяких країнах Європи, США та Канаді вчений ступінь. Згідно з заявою вченої ради Університету Санкт-Галлена, Володимир Кличко, який захистив кандидатську дисертацію в Україні, а зараз викладає у Швейцарії свій навчальний курс інновацій в менеджменті, заслужив таке визнання нестандартним підходом до вирішення існуючих проблем.
Зазначимо, що Володимир Кличко вже більше двох років викладає у швейцарському виші, випустивши вже кілька груп. Навчальна програма українця називається CAS Change & Innovation Management і розроблена Володимиром Кличком спільно зі швейцарським університетом Санкт-Галлена.
Нагадаємо, що брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів.
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