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01.04.2018  18:43

Кличко отримає ступінь доктора філософії у швейцарському університеті

Володимир Кличко

Володимир Кличко найближчим часом отримає науковий ступінь доктор філософії в Університеті Санкт-Галлена.

Про це повідомляє klitschko-brothers.com.

Це найвищий у деяких країнах Європи, США та Канаді вчений ступінь. Згідно з заявою вченої ради Університету Санкт-Галлена, Володимир Кличко, який захистив кандидатську дисертацію в Україні, а зараз викладає у Швейцарії свій навчальний курс інновацій в менеджменті, заслужив таке визнання нестандартним підходом до вирішення існуючих проблем.

Зазначимо, що Володимир Кличко вже більше двох років викладає у швейцарському виші, випустивши вже кілька груп. Навчальна програма українця називається CAS Change & Innovation Management і розроблена Володимиром Кличком спільно зі швейцарським університетом Санкт-Галлена.

Нагадаємо, що брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів.





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