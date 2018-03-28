Брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів
|Брати Клички
Легендарні боксери Віталій та Володимир Кличко візьмуть участь у матчі легенд перед фіналом ЛЧ у Києві.
Про це розповів заступник гендиректора з адміністративної роботи НСК Олімпійського Віктор Анісімов.
"Із 24 до 27 травня на Хрещатику організують майданчик для вболівальників. Вхід зроблять безкоштовним. Протягом чотирьох днів у центрі Києва будуть проводитися різноманітні активності від спонсорів УЄФА, у тому числі з'явиться додаткова можливість виграти квитки на фінал.
Тут же поставлять фудкорти, сцену, де виступатимуть музичні колективи.
Ну, а тренуванням великого матчу стане матч легенд. Їхні імена організатори поки не розкривають, але обіцяють, що на футболістів перетворяться навіть брати Клички. Цілком імовірно, що на міні-полі з'явиться і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
А ось сам фінал ЛЧ на Хрещатику подивитися не вдасться. Від великих екранів на вулиці, як це було під час Євро-2012, вирішили відмовитися, тому за декілька годин до матчу доведеться підшукувати місце, де можна подивитися гру", - цитує Анісімова kp.ua.
Нагадаємо, що в Динамо визначилися із місцем проведення домашніх матчів через фінал Ліги чемпіонів.
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