Брати Клички зіграють у футбол перед фіналом Ліги чемпіонів

Брати Клички

Легендарні боксери Віталій та Володимир Кличко візьмуть участь у матчі легенд перед фіналом ЛЧ у Києві.

Про це розповів заступник гендиректора з адміністративної роботи НСК Олімпійського Віктор Анісімов.

"Із 24 до 27 травня на Хрещатику організують майданчик для вболівальників. Вхід зроблять безкоштовним. Протягом чотирьох днів у центрі Києва будуть проводитися різноманітні активності від спонсорів УЄФА, у тому числі з'явиться додаткова можливість виграти квитки на фінал.

Тут же поставлять фудкорти, сцену, де виступатимуть музичні колективи.

Ну, а тренуванням великого матчу стане матч легенд. Їхні імена організатори поки не розкривають, але обіцяють, що на футболістів перетворяться навіть брати Клички. Цілком імовірно, що на міні-полі з'явиться і головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

А ось сам фінал ЛЧ на Хрещатику подивитися не вдасться. Від великих екранів на вулиці, як це було під час Євро-2012, вирішили відмовитися, тому за декілька годин до матчу доведеться підшукувати місце, де можна подивитися гру", - цитує Анісімова kp.ua.

Нагадаємо, що в Динамо визначилися із місцем проведення домашніх матчів через фінал Ліги чемпіонів.