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12.04.2018  11:22

Арум розповів, коли організує бій Пак'яо і Ломаченка

 

Бій Василя Ломаченка і Менні Пак'яо може відбутися в листопаді або грудні цього року.

Про це заявив промоутер українця Боб Арум.

"Це бій, який я б хотів організувати. В листопаді або грудні. Думаю, він би зацікавив всіх", - зазначив Арум.

На питання, якщо Ломаченко переможе, а Пакьяо - ні, чи буде поєдинок з Бельтраном за об'єднання титулів планом Б, Арум відповів: "Це план А".

"Іншими словами, якщо Ломаченко переможе Лінареса, чого я чекаю, тоді в серпні ми хочемо провести бій з Бельтраном", - цитує Арума tribuna.com.

Як відомо, раніше Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.

Нагадаємо, Ломаченко проведе бій з Лінаресом 12 травня. Пак'яо з Матісссе - 14-го липня.





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