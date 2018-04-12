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96 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.04.2018 11:22
Арум розповів, коли організує бій Пак'яо і Ломаченка
Бій Василя Ломаченка і Менні Пак'яо може відбутися в листопаді або грудні цього року.
Про це заявив промоутер українця Боб Арум.
"Це бій, який я б хотів організувати. В листопаді або грудні. Думаю, він би зацікавив всіх", - зазначив Арум.
На питання, якщо Ломаченко переможе, а Пакьяо - ні, чи буде поєдинок з Бельтраном за об'єднання титулів планом Б, Арум відповів: "Це план А".
"Іншими словами, якщо Ломаченко переможе Лінареса, чого я чекаю, тоді в серпні ми хочемо провести бій з Бельтраном", - цитує Арума tribuna.com.
Як відомо, раніше Мейвезер заявив, що якщо Девіс переможе Хесуса Куейяра, то він спробує організувати йому бій з Ломаченком.
Нагадаємо, Ломаченко проведе бій з Лінаресом 12 травня. Пак'яо з Матісссе - 14-го липня.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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