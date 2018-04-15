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241 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.04.2018 20:35
Джошуа не битиметься з Повєткіним в Росії через допінг
|Джошуа і Повєткін
Проведення бою Ентоні Джошуа з обов'язковим претендентом на його титул росіянином Алєксандром Повєткіним в Росії виключається через ситуацію з допінг-контролем у цій країні.
Про це заявив промоутер британця Едді Хірн.
Також Хірн зазначив, що Джошуа готовий битися з Повєткіним у Великій Британії, але разі форс-мажорних обставин (перемоги команди Повєткіна на промоутерських торгах), Ентоні може відмовитись від титулу WBA, пише boxingnews.com.ua.
Як відомо, в останньому своєму бою Повєткін жорстко нокаутував Прайса.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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