Джошуа не битиметься з Повєткіним в Росії через допінг

Джошуа і Повєткін

Проведення бою Ентоні Джошуа з обов'язковим претендентом на його титул росіянином Алєксандром Повєткіним в Росії виключається через ситуацію з допінг-контролем у цій країні.

Про це заявив промоутер британця Едді Хірн.

Також Хірн зазначив, що Джошуа готовий битися з Повєткіним у Великій Британії, але разі форс-мажорних обставин (перемоги команди Повєткіна на промоутерських торгах), Ентоні може відмовитись від титулу WBA, пише boxingnews.com.ua.

Як відомо, в останньому своєму бою Повєткін жорстко нокаутував Прайса.