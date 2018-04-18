Джошуа хоче, щоб його тренером став Кличко

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа хоче, щоб його тренером став Володимир Кличко.

Про це розповів сам чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO.

"Кличко потрібен мені в моєму куті рингу, його досвід допоможе мені стати кращим", - сказав він.

"Володимир домінував протягом десяти років, і очевидно, що він може мене багато чому навчити", - цитує Джошуа tribuna.com.

Як відомо, мама Кличка заборонила йому брати реванш у Джошуа.