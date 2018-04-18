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240 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.04.2018 15:34
Джошуа хоче, щоб його тренером став Кличко
|Володимир Кличко і Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа хоче, щоб його тренером став Володимир Кличко.
Про це розповів сам чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO.
"Кличко потрібен мені в моєму куті рингу, його досвід допоможе мені стати кращим", - сказав він.
"Володимир домінував протягом десяти років, і очевидно, що він може мене багато чому навчити", - цитує Джошуа tribuna.com.
Як відомо, мама Кличка заборонила йому брати реванш у Джошуа.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій