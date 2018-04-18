Тренер Дерев'янченка наїхав на Головкіна через саботаж бою із українцем
|Геннадій Головкін та Сергій Дерев'янченко/колаж
Якщо Геннадій Головкін не хоче проводити обов'язковий захист титулу IBF, у нього мають забрати пояс.
Таку заяву зробив американський спеціаліст Андре Розьє - тренер українця Сергія Дерев'янченка, який є претендентом на титул IBF.
"Якщо він (Головкін - ред.) не хоче битися, його мають покарати. Ми що маємо очікувати на бій у статусі обов'язкових претендентів п'ять років? Немає сенсу. Вже прийшов час зустрітися у рингу, інакше йому не уникнути санкцій", - вважає Розьє.
При цьому Розьє вважає, що скоріше за все сам Головкін не винуватий, що бій із українцем не відбудеться у його найближчий вихід в ринг.
"Я не звинувачаю його. Було не так багато часу, що підготувати бій із Сергієм", - цитує спеціаліста BoxingScene.
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