У талановитого українця знову виникли проблеми із організацією бою у США
|Сергій Дерев'янченко (ліворуч)
Сергій Дерев'янченко не зможе у найближчий час зустрітися із американцем Деметріусом Андраде.
Представники боксерів не змогли домовитися із телеканалами щодо фінансових питань та звинуватили один одного у небажанні проводити бій.
Так, стало відомо, що спочатку канал HBO запропонував обом боксерам 800 тисяч доларів на двох. Бій мав відбутися у Канаді 16 грудня 2017 року в андеркарді поєдинку Біллі Джо Сандерс - Давід Лемьє. Проте бій не відбувся.
Наступна пропозиція була вже меншою - 500 тисяч.
Арті Пеллуло, представник Андраде заявив, що його підопічний хотів зустрітися із Дерев'янченком, проте менеджери українця - відмовилися від бою.
У свою чергу, Лу ді Белла, який представляє 32-річного українця, стверджує, що промоутери американця з самого початку не хотіли бій.
Як би там не було, але переговори можуть продовжитися через деякий час.
Раніше повідомлялося, що Дерев'янченко розраховує битися із Геннадієм Головкіним.
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