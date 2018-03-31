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31.03.2018  00:13

У талановитого українця знову виникли проблеми із організацією бою у США

 Сергій Дерев'янченко (ліворуч)

Сергій Дерев'янченко не зможе у найближчий час зустрітися із американцем Деметріусом Андраде.

Представники боксерів не змогли домовитися із телеканалами щодо фінансових питань та звинуватили один одного у небажанні проводити бій. 

Так, стало відомо, що спочатку канал HBO запропонував обом боксерам 800 тисяч доларів на двох. Бій мав відбутися у Канаді 16 грудня 2017 року в андеркарді поєдинку Біллі Джо Сандерс - Давід Лемьє. Проте бій не відбувся.

Наступна пропозиція була вже меншою - 500 тисяч. 

Арті Пеллуло, представник Андраде заявив, що його підопічний хотів зустрітися із Дерев'янченком, проте менеджери українця - відмовилися від бою.

У свою чергу, Лу ді Белла, який представляє 32-річного українця, стверджує, що промоутери американця з самого початку не хотіли бій. 

Як би там не було, але переговори можуть продовжитися через деякий час. 

Раніше повідомлялося, що Дерев'янченко розраховує битися із Геннадієм Головкіним.





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