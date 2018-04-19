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19.04.2018  15:08

Ломаченко про бій з Лінаресом: Він небезпечний для мене

Василь Ломаченко

Бій з Хорхе Лінаресом дуже небезпечний для Василя Ломаченка.

Про це заявив сам українець.

"Бій з Лінаресом дуже небезпечний для мене. Я вважаю його дуже хорошим бійцем. Він швидкий, у нього хороша координація, але головне, що у нього є - це відмінний боксерський IQ", - зазначив українець.

"Він є боксером найвищого рівня, і саме з такими я хочу битися , щоб увійти в історію боксу", - цитує Ломаченка boxingnews.com.ua.

Раніше була інформація, що Лінарес впевнений у своїй перемозі над Ломаченком.

Також повідомлялося, що Ломаченко показав стиль ніндзя.





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