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19.04.2018  17:06

Пак'яо підтвердив, що хоче битися з Ломаченком

 

Екс-чемпіон світу Менні Пак'яо планує провести бій проти українського чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка.

Про він сказав у коментарі BoxingScene.

"Один з моїх планів - це побитися з Ломаченком", - зазначив Менні.

"Також я хочу, щоб бій відбувся в Манілі. Або з Ломаченком, або з кимось іншим, але обов'язково в Манілі - і немає проблем. Це буде цікаво", - підсумував Пак'яо. 

Раніше промоутер українця Боб Арум розповів, коли організує бій Пак'яо і Ломаченка.

Також була інформація, що бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу.





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