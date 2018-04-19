СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.04.2018 17:06
Пак'яо підтвердив, що хоче битися з Ломаченком
Екс-чемпіон світу Менні Пак'яо планує провести бій проти українського чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василя Ломаченка.
Про він сказав у коментарі BoxingScene.
"Один з моїх планів - це побитися з Ломаченком", - зазначив Менні.
"Також я хочу, щоб бій відбувся в Манілі. Або з Ломаченком, або з кимось іншим, але обов'язково в Манілі - і немає проблем. Це буде цікаво", - підсумував Пак'яо.
Раніше промоутер українця Боб Арум розповів, коли організує бій Пак'яо і Ломаченка.
Також була інформація, що бій Ломаченко - Пак'яо отримує все реальнішу перспективу.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Фігурне катання. Українця включили до Залу слави фігурного катання
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій