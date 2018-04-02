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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]02.04.2018 16:31
Далакян проведе перший захист пояса чемпіона світу в Києві
|Артем Далакян
Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі Артем Далакян перший поєдинок межах захисту пояса чемпіона світу проведе в Києві.
Про це повідомляє промоутерська компанія Union Boxing Promotion.
Бій Далакяна проти Сірічаї Тайена відбудеться 17 червня на вертолітному майданчику КВЦ Парковий під відкритим небом.
Нагадаємо, що визначився претендент на чемпіонський титул українця Далакяна.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій