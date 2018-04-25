Стало відомо, хто стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі

Сефер Сефері

Суперником колишнього чемпіона світу в надважкій вазі 29-річного британця Тайсона Ф'юрі в його першому поєдинку після 2,5-річної перерви може стати 39-річний албанець Сефер Сефері.

Про це повідомляє британський боксерський інсайдер Майкл Бенсон.

Нагадаємо, що повернення Тайсона Ф'юрі в професійний бокс заплановано на 9 червня в Манчестері, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.