Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью?
209 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
25.04.2018  00:25

Стало відомо, хто стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі

Сефер Сефері

Суперником колишнього чемпіона світу в надважкій вазі 29-річного британця Тайсона Ф'юрі в його першому поєдинку після 2,5-річної перерви може стати 39-річний албанець Сефер Сефері.

Про це повідомляє британський боксерський інсайдер Майкл Бенсон.

Нагадаємо, що повернення Тайсона Ф'юрі в професійний бокс заплановано на 9 червня в Манчестері, пише boxingnews.com.ua.

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.





Читай також
Скандальному Ф'юрі повернули боксерську ліцензію
Ф'юрі повертається: британець вийде в ринг майже через три роки після перемоги над Кличком
Ф'юрі хоче побити рекорд, який не вдалося побити Кличку
Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:25
Бокс. Стало відомо, хто стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі
00:08
Футбол. Гравець, який пішов зі скандалом з Олімпіка, може поїхати грати в Грузію
24.04.2018
23:54
Біатлон. Двоє біатлоністів завершили виступи в збірній України
23:38
Футбол. Ліверпуль і Рома видали надрезультативний матч в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
23:15
Футбол. В ПСЖ назвали умову, за якої відпустять Неймара в Реал
22:57
Теніс. Костюк стане першою ракеткою світу серед юніорів
22:18
Футбол. Скандальний віце-президент ФФУ хотів піти у відставку?
22:02
Футбол. Панатінаїкос відсторонений на три роки від участі в єврокубках
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!