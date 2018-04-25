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209 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.04.2018 00:25
Стало відомо, хто стане наступним суперником Тайсона Ф'юрі
|Сефер Сефері
Суперником колишнього чемпіона світу в надважкій вазі 29-річного британця Тайсона Ф'юрі в його першому поєдинку після 2,5-річної перерви може стати 39-річний албанець Сефер Сефері.
Про це повідомляє британський боксерський інсайдер Майкл Бенсон.
Нагадаємо, що повернення Тайсона Ф'юрі в професійний бокс заплановано на 9 червня в Манчестері, пише boxingnews.com.ua.
Раніше повідомлялося, що Ф'юрі повернули боксерську ліцензію.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій