Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Бокс
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
277 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
06.04.2018  09:12

Скандал у США: зірковий Макгрегор атакував автобус з іншими бійцями, його заарештовано. ВІДЕО

 

Зірковий боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор потрапив у поліцейський відділок у Нью-Йорку через гучний інцидент.

Ввечері 5 квітня ірландець атакував автобус, який від'їжджав від Barclay's Center, де відбувся медіа-день перед проведенням турніру UFC 223. Макгрегор намагався жбурнути в автобус, де перебували учасники шоу, у тому числі і бійці, металеве загородження, проте йому завадили охоронці. Потім ірландець схопився за сміттєві баки. 

Те, що не вдалося Макгрегору, вийшло у його друга, ім'я якого не називається: через влучання у вікно важкого предмету, скло розбилося і поранило декількох людей. Повідомляється, що порізи обличчя отримав американський боєць Майкл К'єза. 

Цікаво, що в автобусі можливо перебував росіянин Хабіб Нурмагомедов і саме з ним, начебто, збирався розібратися Макгрегор - через його висловлювання у пресі. 

Як би там не було, але Макгрегор потрапив до поліції і за інформацією ЗМІ, він очікує на оголошення підозри про скоєння злочину. 

Раніше була інформація, що напередодні Нового року Макгрегор перехворів свинячим гриппом.





Останні публікації
27.03.2018

Ракетки для большого тенниса: виды и простые правила подбора

 
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
10:45
Боротьба. Скасування міжнародних змагань у Києві: міністр зробив гучну заяву та вказав на слід Росії. ДОКУМЕНТ
10:22
Футбол. Український бомбардир відновив тренування у Бельгії
09:59
Теніс. Українка знялася із турніру WTA у Мексиці
09:47
Футбол. Інтер заплатить Зорі 6 мільйонів євро за трансфер талановитого гравця - ЗМІ
09:35
Футбол. Букмекери назвали фаворита Ліги Європи-2017/18
09:12
Бокс. Скандал у США: зірковий Макгрегор атакував автобус з іншими бійцями, його заарештовано. ВІДЕО
08:46
Футбол. У Мілані у захваті від роботи Гаттузо, тому продовжили із ним контракт
08:28
Футбол. Кривдник Динамо у Лізі Європи перервав понад 30-матчеву серію австрійського гранда
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
09.12.2017

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
Травмований Руденко поступився Повєткіну у Москві. ВІДЕО
Вихрист: Спаринги з Кличком дали мені все
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!