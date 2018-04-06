Скандал у США: зірковий Макгрегор атакував автобус з іншими бійцями, його заарештовано. ВІДЕО
Зірковий боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор потрапив у поліцейський відділок у Нью-Йорку через гучний інцидент.
Ввечері 5 квітня ірландець атакував автобус, який від'їжджав від Barclay's Center, де відбувся медіа-день перед проведенням турніру UFC 223. Макгрегор намагався жбурнути в автобус, де перебували учасники шоу, у тому числі і бійці, металеве загородження, проте йому завадили охоронці. Потім ірландець схопився за сміттєві баки.
Те, що не вдалося Макгрегору, вийшло у його друга, ім'я якого не називається: через влучання у вікно важкого предмету, скло розбилося і поранило декількох людей. Повідомляється, що порізи обличчя отримав американський боєць Майкл К'єза.
Conor McGregor launches attack at rival Khabib Nurmagomedov at UFC 223 event https://t.co/Q8ydE3OKFf pic.twitter.com/IHXyn3ICJE— MailOnline Sport (@MailSport) 5 квітня 2018 р.
Цікаво, що в автобусі можливо перебував росіянин Хабіб Нурмагомедов і саме з ним, начебто, збирався розібратися Макгрегор - через його висловлювання у пресі.
Як би там не було, але Макгрегор потрапив до поліції і за інформацією ЗМІ, він очікує на оголошення підозри про скоєння злочину.
Раніше була інформація, що напередодні Нового року Макгрегор перехворів свинячим гриппом.
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