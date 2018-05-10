Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
328 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 10:40
Ломаченко і Лінарес провели відкрите тренування
|Василь Ломаченко
Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко та чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес провели в Нью-Йорку відкрите тренування.
Ринг був виставлений прямо навпроти Madison Square Garden, в якому на великій арені 12-го травня і пройде бій між українцем і венесуельцем.
Як відомо, раніше український боксер зробив свій прогноз на бій Лінарес - Ломаченко.
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