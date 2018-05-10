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10.05.2018  10:40

Ломаченко і Лінарес провели відкрите тренування

Василь Ломаченко

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко та чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес провели в Нью-Йорку відкрите тренування.

Ринг був виставлений прямо навпроти Madison Square Garden, в якому на великій арені 12-го травня і пройде бій між українцем і венесуельцем.

Looking forward to putting on a great show on Saturday night. Who’s ready?

Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 9 Тра 2018 р. о 6:34 PDT

Як відомо, раніше український боксер зробив свій прогноз на бій Лінарес - Ломаченко.





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