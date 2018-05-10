Ломаченко і Лінарес провели відкрите тренування

Василь Ломаченко

Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко та чемпіон WBA в легкій вазі Хорхе Лінарес провели в Нью-Йорку відкрите тренування.

Ринг був виставлений прямо навпроти Madison Square Garden, в якому на великій арені 12-го травня і пройде бій між українцем і венесуельцем.

Як відомо, раніше український боксер зробив свій прогноз на бій Лінарес - Ломаченко.