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10.05.2018  12:10

Усик полетів до США підтримати Ломаченка в бою з Лінаресом

Олександр Усик

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик полетів в Нью-Йорк.

12-го травня в Нью-Йорку пройде бій його друга і кума Василя Ломаченка і Хорхе Лінареса за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.

Раніше була інформація, що Ломаченко і Лінарес провели відкрите тренування.





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