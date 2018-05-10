Усик полетів до США підтримати Ломаченка в бою з Лінаресом

Олександр Усик

Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик полетів в Нью-Йорк.

12-го травня в Нью-Йорку пройде бій його друга і кума Василя Ломаченка і Хорхе Лінареса за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.

Раніше була інформація, що Ломаченко і Лінарес провели відкрите тренування.