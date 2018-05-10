Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
454 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]10.05.2018 12:10
Усик полетів до США підтримати Ломаченка в бою з Лінаресом
|Олександр Усик
Чемпіон світу в першій важкій вазі за версіями WBC і WBO Олександр Усик полетів в Нью-Йорк.
12-го травня в Нью-Йорку пройде бій його друга і кума Василя Ломаченка і Хорхе Лінареса за титул чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.
Раніше була інформація, що Ломаченко і Лінарес провели відкрите тренування.
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