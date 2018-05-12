Кличко не виключає свого повернення у бокс

Володимир Кличко

Володимир Кличко не виключає, що колись повернеться у великий спорт.

Про це він розповів в інтерв'ю.

"Ніколи не кажи ніколи. Усе змінюється, а люди часто змінюють вид діяльності", - каже екс-чемпіон світу за версією WBO, IBO, IBF та WBA.

"Подивіться на Шварцнеггера. Він був атлетом, потім - актором, потім політиком, потім бізнесменом, а зараз - займається громадською діяльністю, піклуючись про навколишнє середовище. У мене були чудові 27 років у спорті. Я багато чому навчився, мандрував, а це було перша моя мета, коли я почав займатися боксом. Я досяг усього, про що мріяв. І хтозна - можливо колись мені захочеться повернутися у ринг", - цитує Володимира BoxingScene.

Нагадаємо, Кличко провів останній бій у квітні 2017-го, поступившись Ентоні Джошуа нокаутом.