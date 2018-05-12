Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.05.2018 14:59
Усик про зустріч із росіянином: Це буде дуже крутий бій, назвіть лише дату
|Олександр Усик
Олександр Усик з нетерпінням очікує, коли у WBSS призначать дату фінального поєдинку турніру проти росіянина Мурата Гассієва.
Про це він розповів в інтерв'ю EsNews.
"Нехай оголошують дату. Але це точно буде дуже крутий поєдинок. Я дуже очікую на нього", - розповів Усик.
Нагадаємо, що Усик отримав травму руки через це бій, який мав відбутися 11 травня, перенесли на невизначений термін.
Цікаво, що наразі на питання американського журналіста "How do you feel?" (Як ви себе почуваєте? - ред.) Усик відповів із властивим собі почуттям гумору - "I am feel, I'm very feel".
Як відомо, у команді Гассієва хотіли провести бій у Москві, проте Усик категорично відмовився від цієї ідеї.
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