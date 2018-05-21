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302 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]21.05.2018 09:49
Володимир Кличко: Одного політика в родині досить
|Брати Клички
Віталій Кличко проходить в політиці шлях складніше, ніж в спортивній кар'єрі.
Про це заявив його брат Володимир Кличко в коментарі Financial Times.
"Одного політика в родині досить... Віталій - справжній боєць, він народився таким. А я вчився, як стати бійцем. Бій, який він має зараз, набагато довший всіх його поєдинків в спортивній кар'єрі, і він складніший", - сказав Кличко-молодший.
"У політиці немає правил. У ринзі тобі можуть розбити ніс або набити під оком. Але в політиці ти можеш отримати кулю в голову або діоксин в їжі", - цитує Володимира tribuna.com.
Раніше була інформація, що Кличко не виключає свого повернення у бокс.
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