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21.05.2018  09:49

Володимир Кличко: Одного політика в родині досить

Брати Клички

Віталій Кличко проходить в політиці шлях складніше, ніж в спортивній кар'єрі.

Про це заявив його брат Володимир Кличко в коментарі Financial Times.

"Одного політика в родині досить... Віталій - справжній боєць, він народився таким. А я вчився, як стати бійцем. Бій, який він має зараз, набагато довший всіх його поєдинків в спортивній кар'єрі, і він складніший", - сказав Кличко-молодший.

"У політиці немає правил. У ринзі тобі можуть розбити ніс або набити під оком. Але в політиці ти можеш отримати кулю в голову або діоксин в їжі", - цитує Володимира tribuna.com.

Раніше була інформація, що Кличко не виключає свого повернення у бокс.





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