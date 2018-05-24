Кращий президент ФФУ: Павелко чи Суркіс? | Кращий гравець: Ярмоленко чи Коноплянка?
1259 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.05.2018 08:38
Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі
Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі.
Ломаченко залишиться в легкій вазі, де він в першому ж бою завоював титул WBA, нокаутувавши Хорхе Лінареса.
Швидше за все, за пояс у другій напівлегкій вазі битимуться Масаюкі Іто і Крістофер Діас, пише tribuna.com.
Ломаченко виграв титул WBO у другій напівлегкій вазі в червні 2016 року, нокаутувавши Романа Мартінеса. Пізніше українець провів 4 успішні захисту пояса.
Раніше була інформація, що Ломаченку хочуть організувати бій в Британії.
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