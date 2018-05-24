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24.05.2018  08:38

Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі


Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко відмовився від титулу WBO у другій напівлегкій вазі.

Ломаченко залишиться в легкій вазі, де він в першому ж бою завоював титул WBA, нокаутувавши Хорхе Лінареса.

Швидше за все, за пояс у другій напівлегкій вазі битимуться Масаюкі Іто і Крістофер Діас, пише tribuna.com.

Ломаченко виграв титул WBO у другій напівлегкій вазі в червні 2016 року, нокаутувавши Романа Мартінеса. Пізніше українець провів 4 успішні захисту пояса.

Раніше була інформація, що Ломаченку хочуть організувати бій в Британії.





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